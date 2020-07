In überkauften Phasen ist es selten eine gute Idee, Aktien während der Bekanntgabe von Quartalszahlen zu halten. Viel an positiven Nachrichten ist bereits in den Kursverlauf eingepreist worden und so kommt es nach solch heftigen Anstiegen meist eher zu Verkäufen bei der Präsentation von Unternehmensergebnissen.

