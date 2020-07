Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Die aktuell längste Serie: ADVA Optical Networking mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.82%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Montag Wirecard mit 15,50% auf 1,84 (4% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,45%) vor JinkoSolar mit 6,23% auf 20,29 (90% Vol.; 1W -8,81%) und Vipshop mit 5,48% auf 21,55 (98% Vol.; 1W -0,60%). Die Tagesverlierer: Deutsche Pfandbriefbank mit -5,59% auf 5,57 (63% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,70%), Lufthansa mit -5,06% auf 7,81 (54% Vol.; 1W -8,91%), Immofinanz mit -4,96% auf 14,57 (117% Vol.; 1W -8,36%)Die höchsten Tagesumsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...