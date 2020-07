Bright Rock Energy schließt Akquisition in Wyoming ab: Die Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG (DRAG) hat den Zukauf umfangreicher Flächen im US-Bundesstaat Wyoming erfolgreich abgeschlossen. Weitere Bohrungen werden in Zukunft auf dem Gelände angestrebt. Nachdem der Kaufvertrag am 6. Juni 2020 unterzeichnet worden war, prüfte Bright Rock in den vergangenen Wochen intensiv alle rechtlichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...