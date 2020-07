FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestiegene Chancen auf ein weiteres US-Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Folgen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag angetrieben. Nach der Stagnation zum Wochenbeginn legte der Dax in den ersten Minuten um 0,65 Prozent auf 12 922,75 Zähler zu und nahm so wieder Kurs in Richtung der runden Marke von 13 000 Punkte.



Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,71 Prozent auf 26 800,60 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,36 Prozent hoch.



Neben einer weiteren Konjunkturspritze dürfte sich auch die US-Notenbank zur Wochenmitte entschlossen zeigen, die Wirtschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten maximal zu stützen, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader./ajx/mis



