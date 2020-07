Trotz der anhaltenden Coronakrise rechnet das Kreditinstitut aber mit einem soliden Geschäft im Gesamtjahr. Die Dividende für 2019 und das Halbjahr 2020 will die Bank "vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung" ausschütten 65 Mio. Euro an Risikovorsorgen wurden wegen der Coronakrise bisher zurückgestellt, wie die BAWAG am Dienstag mitteilte. Damit seien Maßnahmen für das sich eintrübende wirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...