Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag SolarWorld mit 17,65% auf 0,08 (712% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 33,33%) vor SFC Energy mit 15,15% auf 15,66 (208% Vol.; 1W -7,56%) und Steinhoff mit 11,43% auf 0,06 (214% Vol.; 1W 10,00%). Die Tagesverlierer: TUI AG mit -11,70% auf 3,31 (120% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,58%), Tomorrow Focus mit -5,81% auf 1,14 (43% Vol.; 1W -9,92%), Ibiden Co.Ltd mit -5,65% auf 23,40 (0% Vol.; 1W -1,68%)Die höchsten Tagesumsätze hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...