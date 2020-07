NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH nach Halbjahreszahlen von 450 auf 430 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterhersteller habe mit seinen Umsätzen die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) getroffen und zugleich über ihrer Prognose gelegen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) jedoch habe deutlich unter dem Konsens und auch ihrer Erwartung gelegen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 03:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



FR0000121014

LVMH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de