Tesla hatte mit einem erneuten Quartalsgewinn zuletzt positive Nachrichten im Gepäck. Die gute Laune der Anleger will Tesla offenbar dafür nutzen, sich frisches Geld am Anleihemarkt zu beschaffen.? Tesla will offenbar 780 Millionen US-Dollar am Anleihemarkt einnehmen? ABS-Papiere durch Leasing-Geschäft besichert? Details noch in der SchwebeWie "MarketWatch" berichtet, will sich der Elektroautobauer Tesla noch in dieser Woche mit frischem Kapital versorgen und dafür den Anleihemarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...