Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startete mit leichten Aufschlägen in den Dienstag, nachdem er sich am Montag quasi nicht vom Fleck bewegt hatte. An der Wall Street ging es für den Dow Jones um 0,4 Prozent aufwärts: Anleger hoffen auf ein weiteres Corona-Hilfspaket. Die Goldrallye ging zwischenzeitlich weiter und bei der Berichtssaison werden heute unter anderem Zahlen von Pfizer und AMD erwartet.