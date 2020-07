Der steirische Antriebshersteller ATB Spielberg GmbH hat am Landesgericht Leoben Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Dies teilten das Unternehmen und auch die Creditreform am Dienstag mit. Es sind rund 800 Gläubiger und 400 Arbeitnehmer betroffen. Rund 360 Mitarbeiter wurden bereits in der Vorwoche beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet. Den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...