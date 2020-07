Die Vorbereitungen für die Serienproduktion des neuen Caddy sind so gut wie abgeschlossen. Bei Volkswagen PoznaÅ" laufen derzeit erste Fahrzeuge zum Test der Fertigungsprozesse durch die neuen Anlagen. Die Erweiterung des Werks in PoznaÅ" nahm über zwei Jahre Zeit in Anspruch. Der Anlauf der Serienproduktion ist Volkswagen zufolge für September geplant. Dann soll das Volumen stufenweise anziehen und die volle Kapazität schließlich in 2021 erreicht werden, wie Dietmar Mnich, Vorstandsvorsitzender ...

