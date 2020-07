München (ots) -"Viel Gemüse und keine Leberkässemmeln mehr!" heißt es diesmal fürden cholesteringeplagten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). AmMontag, 3. August um 20:15 Uhr steht "Leberkäsjunkie" auf demProgramm des diesjährigen SommerKinos im Ersten. Ob dem bayerischenProvinzpolizist trotz kaltem Leberkäs-Entzug der Spagat zwischenliebevoller Kleinkindbetreuung seines Filius' und knallharterKriminalistik gelingt, zeigt Ed Herzogs sechste Verfilmung einesRita-Falk-Bestsellers. Seit dem Start des erstenEberhofer-Kinoabenteuers 2013 hat sich die Reihe um den wurschtigenDorf-Sheriff unterstützt von dem gewohnt schrulligen Ensemble mitSimon Schwarz, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Lisa Maria Potthoff u.a. zurerfolgreichsten bayerischen Kinoreihe entwickelt und wurde 2020 zumzweiten Mal mit dem Publikumspreis des Bayerischen Filmpreisesausgezeichnet."Leberkäsjunkie" ist 48 Stunden vor Ausstrahlung online first in derARD Mediathek zu sehen.Am Dienstag, 4. August um 22:45 Uhr folgt der Psychothriller "OffenesGeheimnis", für den das Oscar-prämierte Traumpaar Penélope Cruz undJavier Bardem, das seit 2010 verheiratet ist und zwei Kinder hat,wieder gemeinsam vor der Kamera stand: Penélope Cruz spielt eineverzweifelte Mutter, die auf die Hilfe ihrer Jugendliebe angewiesenist, um das Leben ihrer entführten Tochter zu retten. Der zweifacheOscar-Preisträger Asghar Farhadi führt seinen hochspannenden Kinofilmauf das titelgebende Geheimnis hin, das die von Penélope Cruzgespielte Hauptfigur seit Jahren eisern für sich behält - und von demalle in ihrem Heimatdorf insgeheim wissen.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen undallen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmlBei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino imErsten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseurenund Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mitdeutscher Beteiligung ("Leberkäsjunkie", "Wie gut ist deineBeziehung?" oder "Der Trafikant") wenden Sie sich bitte gerne an diebetreuende Presseagentur Just Publicity.Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie beihttp://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. DiePressemappe steht ebenfalls zum Download bereit:https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx. Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam ThieserARD Degeto PressestelleTel.: 069/1509-420E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny & Viktoria ZimaJust Publicity GmbHTel.: 089/20208260E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4663806