Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt sprechen steigende Aktienkurse am Dienstag für eine zunehmende Risikobereitschaft der Investoren. Gleichzeitig spricht ein Goldpreis auf Rekordniveau für eine verstärkte Flucht in Sicherheit. Laut Händlern ist das Börsengeschehen aktuell durch die Nachrichten aus den USA gestützt, ...

