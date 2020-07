NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6300 Pence belassen. Das erste Halbjahr des Konsumgüterherstellers sei sehr gut verlaufen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Aktie angesichts der längerfristigen Perspektiven überbewertet./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 02:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 02:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

