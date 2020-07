Der Möbelhändler Steinhoff will endlich einen Schlussstrich unter den seit inzwischen 2017 andauernden Bilanzskandal ziehen. Dazu hat das in Südafrika beheimatete Unternehmen jetzt seinen klagenden Aktionären, Gläubigern und restlichen Vertragspartnern einen Vergleich in Höhe von einer Milliarde Dollar (ca. 860 Mio. Euro) angeboten. Bezahlen will Steinhoff die Summe zum Teil in bar, zu einem großen Teil aber auch mit Aktien des Modehändlers Pepkor, dort ist Steinhoff mit 70 Prozent Gr..

Den vollständigen Artikel lesen ...