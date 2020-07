(shareribs.com) London 28.07.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag seitwärts. Der anhaltend starke Anstieg bei den Ansteckungen mit dem Coronavirus verunsichert die Investoren. Das in den USA geplante Stützungspaket sorgt für leichte Unterstützung.Die Politik in Washington ist nach wie vor sehr geteilter Meinung darüber, wie mit den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs umzugehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...