FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzagentur hat am Dienstag eine siebenjährige Bundesanleihe aufgestockt und dabei Stücke im Volumen von 3,281 Milliarden Euro am Finanzmarkt platziert. Titel im Umfang von 719 Millionen Euro wurden zur späteren Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro einstellte. Die Auktion war 2,4-fach überzeichnet.

Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs befriedigt, außerdem 35 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs auf Nichtwettbewerbsbasis. Der Bund hat damit diese Bundesanleihe zum dritten Mal aufgestockt, das ausstehende Volumen erhöhte sich auf 14 Milliarden Euro.

Die Transaktion war die 62. Auktion 2020. Insgesamt sind in diesem Jahr 95 Auktionen von nominalverzinslichen Bundeswertpapieren im geplanten Jahresauktionsvolumen von 375 Milliarden Euro vorgesehen, davon sind bereits 229 Milliarden Euro platziert. Dazu kommen zehn Auktionen von inflationsindexierten Bundeswertpapieren im geplanten Jahresauktionsvolumen von 6 bis 8 Milliarden Euro, davon sind bereits 3,75 Milliarden Euro emittiert. Der Anteil siebenjähriger Bundesanleihen am geplanten Jahresauktionsvolumen der nominalverzinslichen Bundeswertpapiere beträgt 5,9 Prozent.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung vom 30. Juni):

=== Emission 0%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. November 2027 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 7,995 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,281 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,4 (2,6) Durchschnittsrend. -0,62% (-0,62%) Durchschnittskurs 104,62 (104,70) Mindestkurs 104,62 (104,69) Wertstellung 30. Juli 2020 ===

July 28, 2020 06:11 ET (10:11 GMT)

