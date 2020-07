BERLIN (Dow Jones)--Im Rechtsstreit um saubere Luft rechnet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mit baldigen Schritten der bayerischen Landesregierung. Der Verein gehe davon aus, dass ein entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes "in den nächsten Wochen bis Monaten in München auch durchgesetzt wird", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch anlässlich einer Bilanz der 40 Klagen wegen sauberer Luft in Berlin. Er erwarte, dass die Menschen "in München noch in diesem Jahr die notwendigen Maßnahmen erleben können".

Die Umwelthilfe hatte die Landesregierung von Markus Söder (CSU) vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf Zwangshaft verklagt, weil dieser Gerichtsurteile zur Verhängung von Fahrverboten nicht umgesetzt hatte. Im Dezember urteilten die Luxemburger Richter, dass Zwangshaft zwar grundsätzlich möglich sei, dafür aber in Deutschland eine Rechtsgrundlage fehle. Der Fall wurde wieder an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zurückgegeben.

Resch erklärte, die bayrische Staatsregierung habe sich sechsmal in Zwangsvollstreckungsverfahren schlichtweg geweigert, "Recht und Gesetz zu achten". Insgesamt seien die Werte für Stickstoffdioxid infolge der Corona-Krise in vielen Städten zurückgegangen, mit Ausnahme von München. In der bayerischen Landeshauptstadt lag nach DUH-Angaben der Stickstoffdioxid-Durchschnittswert in der vergangenen Woche bei 76 Mikrogramm je Kubikmeter, deutlich über den höchstens erlaubten 40 Mikrogramm. "Das ist ganz unmittelbar gesundheitsschädlich und das während einer Covid-19-Pandemie", erklärte Resch.

Der Verein, der nach eigenen Angaben seit 2005 für effektive Luftreinhaltung streitet und 70 Umweltzonen in Deutschland durchgesetzt hat, habe "jede Klage, die notwendig war hierzu, auch gewonnen". In 13 Fällen habe es richterliche Vergleichsverhandlungen gegeben, etwa in Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Viele Städte verhängten auch Diesel-Fahrverbote - für Resch "die ultima ratio, wenn wir nicht weiterkommen".

Schwierigkeiten habe die Umwelthilfe neben Bayern auch im Autoland Baden-Württemberg gehabt. Dort sei es "selbst einem grünen Landesminister Winfried Hermann von der CDU verboten, mit uns in Verhandlungen einzutreten", erklärte Resch. "Hier erleben wir ein Durchregieren von Konzernzentralen von Daimler und BMW, die immer noch die Landespolitik im Bereich Verkehr wesentlich bestimmen."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2020 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.