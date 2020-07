DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD. S&P-500-Future 3.232,50 -0,35% -0,03% Euro-Stoxx-50 3.286,98 -0,48% -12,23% Stoxx-50 2.996,45 -0,16% -11,95% DAX 12.780,12 -0,46% -3,54% FTSE 6.093,89 -0,18% -19,06% CAC 4.903,25 -0,74% -17,98% Nikkei-225 22.657,38 -0,26% -4,22% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,9 0,1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,43 41,60 -0,4% -0,17 -28,3% Brent/ICE 43,47 43,41 +0,1% 0,06 -30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.924,76 1.942,50 -0,9% -17,75 +26,9% Silber (Spot) 23,29 24,63 -5,4% -1,33 +30,5% Platin (Spot) 932,05 949,50 -1,8% -17,45 -3,4% Kupfer-Future 2,92 2,89 +1,0% +0,03 +3,6%

Der Goldpreis steuerte zunächst der Marke von 2.000 US-Dollar entgegen, ehe dann heftige Gewinnmitnahmen einsetzten. Im asiatisch geprägten Geschäft schnellte der Preis des Edelmetalls bis auf den neuen Rekordwert von 1.981,37 Dollar empor - ein satter Aufschlag von 35 Dollar zum alten Rekordwert des Vortages. Doch mit den Gewinnmitnahmen ist Gold nun sogar 1 Prozent billiger zu haben als am Vortag und kostet 1.923 Dollar je Feinunze - immerhin ein Abschlag von 58 Dollar gegenüber dem Tages- und Rekordhoch. Im Handel verweist man unter anderem auf den sich erholenden Dollar. Die Dollarschwäche war ein Treiber des Goldpreises. Der ICE-Dollarindex klettert aktuell um 0,2 Prozent. Aber auch Daten aus China werden bemüht, um den aktuellen Absturz des Goldpreises zu erklären. In China ist die Goldnachfrage in den ersten sechs Monaten auf Jahressicht um 38 Prozent eingebrochen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Noch recht unentschieden präsentieren sich die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes. Die Teilnehmer wägen die unterschiedlichen Faktoren ab: die Hoffnung auf ein neues Stimulus-Paket, die Entwicklung der Corona-Infiziertenzahlen und die Quartalszahlen der Berichtsunternehmen. Vorbörslich werden unter anderem 3M, Pfizer, Raytheon Technologies und McDonald's ihre Bücher öffnen. Vorbörslich fallen Intel um 0,3 Prozent. Der Kurs war jüngst wegen Problemen bei der Entwicklung neuer Chip-Designs abgestürzt. Intel hat nun mitgeteilt, das Technologieteam umzubauen. Technikchef Venkata Renduchintala verlässt das Unternehmen. Biontech legen um 3,5 Prozent zu und Pfizer um 2,2 Prozent. Die beiden Pharmaunternehmen beginnen mit einer klinischen Studie der Phase 2/3, um einen Impfstoff gegen Covid-19 zu erproben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Online-HV

17:40 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

22:03 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:25 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 94,3 zuvor: 98,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Nachrichtenlage ist dünn, was Gewinnmitnahmen begünstigt. Weiterhin bestimmt die Entwicklung der Corona-Pandemie das Geschehen an den Börsen, vor allem die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle und neuen Lockdowns. Der Essenslieferant Delivery Hero (plus 1,5 Prozent) hat im zweiten Quartal inmitten der sich ausbreitenden Corona-Pandemie den Umsatz und die Zahl der Bestellungen nahezu verdoppelt. An der Pariser Börse geben LVMH 5,1 Prozent nach. Deutlich unterhalb der Erwartung ist der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft ausgefallen. Schlecht, aber ohne neue Überraschungen seien die Geschäftszahlen von Michelin (minus 1,5 Prozent) ausgefallen, heißt es. Als "beeindruckend" stuft dagegen Jefferies die Ergebnisse von Peugeot im ersten Halbjahr ein. Peugeot gewinnen 3,2 Prozent, während der Autosektor 0,4 Prozent nachgibt. Für die Aktie von Fuchs Petrolub geht es um 3 Prozent nach unten. Der Schmierstoffhersteller hatte am Vorabend schwache Geschäftszahlen vorgelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:53h Mo, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1727 -0,20% 1,1729 1,1763 +4,6% EUR/JPY 123,37 -0,38% 123,81 123,77 +1,2% EUR/CHF 1,0774 -0,38% 1,0797 1,0825 -0,8% EUR/GBP 0,9108 -0,12% 0,9117 0,9131 +7,6% USD/JPY 105,22 -0,17% 105,56 105,23 -3,3% GBP/USD 1,2876 -0,08% 1,2865 1,2883 -2,8% USD/CNH (Offshore) 7,0047 +0,06% 7,0027 7,0028 +0,6% Bitcoin BTC/USD 10.744,01 -3,48% 10.962,98 10.363,01 +49,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Der Aktienmarkt in Tokio blieb etwas zurück, der Nikkei-Index gab um 0,3 Prozent nach. Das lag auch am schwachen Dollar, durch den sich die Exportaussichten japanischer Unternehmen verschlechtern. An den chinesischen Börsen sprachen Händler von einer Erholungsbewegung nach den satten Einbußen zum Ende der Vorwoche vor dem Hintergrund der US-chinesischen Spannungen, unter anderem mit dem gegenseitigen Schließen von Konsulaten. Hier ging es nach einer Rally im Späthandel um rund 0,7 Prozent nach oben. Sorgen um die weltweit zu beobachtenden weiter hohen Infektionsneuzahlen stünden Hoffnungen gegenüber, dass die zahlreichen Stimuli für die Konjunktur erfolgreich seien, umschrieben Marktbeobachter die Stimmungslage der Börsianer. Favorisiert wurden in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiesegment, nachdem der technologielastige Nasdaq-Index am Vorabend in den USA klar die deutlichsten Gewinne verzeichnet hatte. In Tokio ging es beispielsweise für TDK um 2,9 Prozent nach oben, in Seoul verteuerten sich Samsung Electronics um über 5 Prozent und stützten als Schwergewicht damit maßgeblich auch den Index. Hierbei sorgten neben der allgemeinen Präferenz für Technologiewerte die derzeitigen Probleme von Intel bei der Produktion neuer Prozessoren für Rückenwind. Intel hat deswegen nun seinen Technikchef entlassen. In Taipeh profitierte erneut die Aktie des Chip-Auftragfertigers TSMC stark von dieser Entwicklung. Sie legte um über 11 Prozent zu. Stark unter Druck standen in Tokio Mitsubishi Motors mit einem Abschlag von 12,6 Prozent. Der Autobauer prognostizierte für das im März 2021 endende Fiskaljahr einen hohen Verlust.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Dienstag leicht zu. Die Option einer zweiten Coronawelle mit möglichem nachfolgenden Stillständen und Abriegelungen mit allen bekannten Folgen für die Wirtschaft sorgt für eine steigende Nachfrage. Dabei ziehen die Creditstrategen der Commerzbank den Kauf von Schutz vor Kreditausfallversicherungen dem Verkauf der Anleihen vor. Die Prämien im Reisesektor zogen deutlich an, so weiteten sich die Spreads der Indexanleihen von Easyjet und Ryanair um 10 bis 26 Basispunkte zum Wochenstart aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Delivery Hero erhöht Umsatzprognose - Markteintritt Japan

Der Essenslieferant Delivery Hero will 2020 weniger investieren, ist aber beim Umsatz optimistischer, nachdem sich im zweiten Quartal inmitten der sich ausbreitenden Corona-Pandemie Umsatz und Zahl der Bestellungen nahezu verdoppelten. Der Berliner MDAX-Wert profitierte dabei von angezogener Nachfrage nach online bestellbarem Essen.

Fraport arbeitet sich weiter langsam aus der Misere

Der Frankfurter Flughafen hat weiterhin mit Einbrüchen der Passagierzahlen zu kämpfen, wobei die Rückgänge jedoch beständig kleiner werden. In der Woche vom 20. bis zum 26. Juli 2020 seien 321.746 Passagiere abgefertigt worden, 79,7 Prozent weniger als vor Jahresfrist, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. In der Vorwoche hatten 307.560 Passagiere das Drehkreuz genutzt, das entsprach einem Rückgang um 80,5 Prozent.

Fuchs Petrolub verlängert Vertrag mit CEO Stefan Fuchs

Der Aufsichtsrat der Fuchs Petrolub SE hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Stefan Fuchs bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Damit werde Kontinuität im Vorstand gewährleistet, teilte das Unternehmen mit. Stefan Fuchs ist seit 1999 im Vorstand und seit 2004 Vorstandsvorsitzender. Er ist für die Bereiche Konzernentwicklung, Strategie, Personal, Öffentlichkeitsarbeit & Marketing, inoviga und Automotiver Aftermarket zuständig.

Hella-Ergebnis bricht ein - Stellenabbau geplant

Der Autozulieferer Hella GmbH & Co. KGaA traut sich für das laufende Geschäftsjahr eine Prognose zu. Der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz soll im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende Mai 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro erreichen, teilte der Scheinwerferhersteller mit. Für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtete Hella einen Umsatzrückgang auf 5,8 Milliarden von 6,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Auf die Marktunsicherheiten reagiert Hella mit Anpassungen im Standortnetzwerk, die auch einen Stellenabbau umfassen.

Opel verkauft im 1. Halbjahr 53 Prozent weniger Autos

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 28, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)

Der Autohersteller Opel hat im ersten Halbjahr 2020 infolge der Corona-Krise nicht einmal mehr halb so viele Autos verkauft wie vor einem Jahr. Wie die Muttergesellschaft, die französische Peugeot SA, weiter mitteilte, ging der Absatz von Fahrzeugen der Marke Opel Vauxhall von Januar bis Juni weltweit um 53,1 Prozent auf 266.118 Einheiten zurück. Trotz des herausfordernden Marktumfeldes hätten sich die Verkäufe des überarbeiteten Modells Grandland X und des neuen Corsa jedoch solide entwickelt. Zudem erwirtschaftete Opel im ersten Halbjahr eine bereinigte operative Marge von 2 Prozent, wie aus der Präsentation zum ersten Halbjahr hervorgeht.

Washtec büßt im 2. Quartal coronabedingt Umsatz und Ergebnis ein

Der Autowaschanlagen-Hersteller Washtec hat die Corona-Krise im zweiten Quartal 2020 zu spüren bekommen. Wie das Augsburger SDAX-Unternehmen mitteilte, blieb der Umsatz mit 88,1 Millionen Euro um 17,4 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Während das Service- und Chemiegeschäft nur leichte Rückgänge verzeichnet habe, seien die Absatzzahlen bei den Anlageverkäufen stark rückläufig gewesen. Insbesondere der europäische Markt sei im zweiten Quartal mit einem Umsatzrückgang von 23,9 Prozent auf 68,2 Millionen Euro betroffen gewesen. Die Situation in Europa habe sich jedoch im Verlauf des zweiten Quartals deutlich verbessert, so Washtec. So habe der Rückgang beim Auftragseingang im Juni nur noch in einem niedrigen einstelligen Bereich gelegen.

Intesa nach Fristverlängerung zuversichtlich für UBI-Übernahme

Die Intesa Sanpaolo SpA geht von einer erfolgreichen Übernahme des kleineren Rivalen Unione di Banche Italiane SpA (UBI) aus, nachdem die italienische Aufsichtsbehörde die Frist verlängert hat. Das Übernahmeangebot sollte ursprünglich am Dienstag auslaufen, wurde aber laut der italienischen Börsenaufsicht Consob um weitere zwei Tage bis zum 30. Juli verlängert.

Jaguar Land Rover ernennt früheren Renault-Chef Bollore zum CEO

Der britische Autobauer Jaguar Land Rover Automotive bekommt einen neuen Chef. Wie die Tochter der indischen Tata Motors Ltd mitteilte, wird der frühere Renault-Chef Thierry Bollore neuer CEO ab dem 10. September.

Peugeot schneidet im 1. Halbjahr besser ab als erwartet

Der französische Autohersteller Peugeot hat im ersten Halbjahr 2020 infolge der Corona-Krise deutlich weniger verdient. Wie die Opel-Mutter mitteilte, sackte der Nettogewinn auf 595 Millionen Euro von 1,83 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum ab. Allerdings schnitt Peugeot damit wesentlich besser ab als von Analysten erwartet. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens unterm Strich mit einem Verlust von 376 Millionen Euro gerechnet. Die Erlöse verringerten sich von Januar bis Juni auf 25,12 von 38,34 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Mittel 24,15 Milliarden Euro geschätzt.

Reckitt Benckiser wird dank starker Nachfrage optimistischer für 2020

Reckitt Benckiser ist nach einem starken ersten Halbjahr optimistischer mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2020 geworden. Wie die Reckitt Benckiser Group plc mitteilte, legte der Umsatz im Halbjahr auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent auf 6,91 Milliarden Pfund zu. Der britische Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren profitierte dabei von der im Zuge der Corona-Pandemie stark gestiegenen Nachfrage nach Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Vor Steuern verdiente Reckitt Benckiser 1,44 Milliarden Pfund nach 1,26 Milliarden im ersten Halbjahr 2019. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Zwischendividende von 73 Pence erhalten.

Telefonica passt Gebot für Oi-Mobilfunkgeschäft auf 3,2 Mrd USD an

Der spanische Telekomkonzern Telefonica und seine brasilianische Tochter sowie die TIM SA und Claro SA haben ihr Übernahmeangebot für das Mobilfunkgeschäft der Oi SA in Brasilien auf 16,5 Milliarden Real bzw umgerechnet 2,7 Milliarden Euro angepasst. In der Offerte sei die Möglichkeit berücksichtigt, einen langfristigen Vertrag über die Nutzung der Infrastruktur von Oi zu schließen, teilten die Spanier mit. Die Unternehmen hatten im Juli einen verbindlichen Vertrag über den Kauf des Oi-Mobilfunkgeschäfts geschlossen, dabei aber keinen Kaufpreis genannt.

