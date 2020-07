CHICAGO (dpa-AFX) - Die Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie setzen dem weltgrößten Fast-Food-Konzern McDonald's weiter zu. Im zweiten Quartal brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 68 Prozent auf 484 Millionen Dollar (412 Mio Euro) ein, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Die Erlöse fielen um gut 30 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar, der flächenbereinigte Umsatz in Filialen weltweit um rund 24 Prozent. Analysten hatten mit mehr Gewinn und weniger Absatzeinbußen gerechnet. Die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit deutlichen Kursverlusten./hbr/mis

