Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt im Juli stark

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer hat im Juli einen starken Sprung nach oben gemacht, was auf eine Entspannung am Arbeitsmarkt hinweist. Der Frühindikator legte um 3,1 auf 97,8 Punkte zu, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berichtete. "Der Negativtrend am Arbeitsmarkt scheint weitgehend gestoppt zu sein. Die Arbeitsagenturen erwarten, dass das Gröbste vorerst geschafft ist", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

EZB fordert von Banken längeren Verzicht auf Dividenden

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Banken der Eurozone aufgefordert, bis zum nächsten Jahr keine Dividenden zu zahlen und keine Aktien zurückzukaufen, was darauf hindeutet, dass mehrere Häuser mit einem Kapitalmangel rechnen müssten, falls sich die Wirtschaft der Eurozone weiter verschlechtern sollte. Die EZB, die die größten Banken in der Eurozone beaufsichtigt, verlängerte ihre frühere Empfehlung für ein Moratorium für Dividenden und Aktienrückkäufe von Oktober 2020 auf Januar 2021.

Entwicklung bei Corona-Fallzahlen macht Robert-Koch-Institut "große Sorgen"

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland hat sich das Robert-Koch-Institut (RKI) alarmiert gezeigt. "Die neueste Entwicklung der Fallzahlen macht mir und allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin vor Journalisten. "Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie", warnte er. "Die ganze Welt ist mittendrin."

Gesundheitsminister prüfen Beteiligung der Reisenden an Corona-Tests

Bund und Länder erwägen für Rückkehrer aus Risikogebieten eine mögliche Eigenfinanzierung bei den verpflichtenden Corona-Tests. Es werde zwischen den Chefs der Staatskanzleien diskutiert, "inwiefern perspektivisch eine Beteiligung der Reisenden möglich ist", sagte der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) im Deutschlandfunk. Dies sei in den Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Länder vom Freitag ausdrücklich aufgenommen worden.

Brinkhaus dämpft Erwartungen an weitere Corona-Hilfen

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Erwartungen an weitere Rettungspakete in der Corona-Krise gedämpft. "Wir haben ein riesiges Hilfspaket geschnürt, sind dafür extrem auch in die Verschuldung hineingegangen", sagte Brinkhaus im ZDF-Morgenmagazin. "Da müssen wir jetzt erst einmal zusehen, dass wir damit entsprechend klarkommen."

Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Nordspanien ab

Das Auswärtige Amt rät wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Nordspanien ab. Zu den betroffenen Regionen zählt das Auswärtige Amt die Gebiete Aragon, Katalonien und Navarra. Auf seiner Website begründete das Ministerium die Empfehlung mit den erneut hohen Infektionszahlen und örtlichen Absperrungen.

Spanische Arbeitslosigkeit steigt im zweiten Quartal

Die spanische Arbeitslosenquote ist im zweiten Quartal gestiegen, was die negativen Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf den Arbeitsmarkt widerspiegelt. Die Arbeitslosenquote stieg auf 15,3 von 14,4 Prozent im ersten Quartal, berichtete das Statistikamt INE. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung kletterte im zweiten Quartal um 55.000.

Malaysias Ex-Regierungschef zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt

In einem Prozess um den Finanzskandal bei einem Staatsfonds ist Malaysias Ex-Regierungschef Najib Razak zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur verurteilte den 67-Jährigen zudem zu einer Geldstrafe von umgerechnet 49 Millionen Dollar. Es war nur einer von mehreren Prozessen gegen Najib wegen des Mega-Skandals um den Staatsfonds 1MDB.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Exporte 119,0 Mrd SEK

Schweden Juni Importe 114,1 Mrd SEK

Schweden Juni Handelsbilanz Überschuss 4,9 Mrd SEK

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz +1,0% gg Vormonat

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz +3,5% gg Vorjahr

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +1,8% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.