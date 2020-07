Frankfurt (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton freut sich, die Ernennung von Julian Ide zum Head of EMEA Distribution nach Abschluss der Übernahme von Legg Mason durch Franklin Templeton bekannt zu geben, die für den 31. Juli 2020 erwartet wird, so Franklin Templeton in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

