FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat sich mit dem Gesamtbetriebsrat des Konzerns auf einen Beitrag der Arbeitnehmer zur Corona-Krise geeinigt. Wie die Daimler AG mitteilte, wurden Eckpunkte festgezurrt, um die Personalkosten zu senken. Details sollen in den kommenden Wochen weiter ausgearbeitet werden.

Die Einigung sieht vor, dass die Wochenarbeitszeit für Daimler-Beschäftigte in der Verwaltung und den produktionsnahen Bereichen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis Ende September 2021 um zwei Stunden ohne Lohnausgleich reduziert wird. Für alle Beschäftigten in Verwaltung und Produktion entfällt die Ergebnisbeteiligung für das Geschäftsjahr 2020. Das tarifliche Zusatzgeld 2021 wird in bezahlte Freistellungstage gewandelt.

"Wir danken der Belegschaft für ihren wichtigen zeitlich befristeten Beitrag, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen", sagte Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth. "Darüber hinaus gilt es, weiterhin miteinander die langfristigen strukturellen Themen anzupacken und zu lösen."

Die Vereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Daimler AG, der Mercedes-Benz AG, der Daimler Truck AG, der Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG sowie der Daimler Gastronomie GmbH in Deutschland.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2020 08:24 ET (12:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.