USA: Verbraucherstimmung stärker eingetrübt als erwartetWASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel um 5,7 Punkte auf 92,6 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf im Schnitt 95,0 Punkte gerechnet.USA: Hauspreise steigen erneut trotz Corona-Krise - Case-Shiller-IndexNEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt halten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Preisentwicklung bisher offenbar weiter in Grenzen. Im Mai stiegen die Hauspreise in 20 großen Metropolregionen im Jahresvergleich um 3,7 Prozent, nach 3,9 Prozent im Vormonat, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet.US-Notenbank verlängert Corona-Kreditprogramme bis zum JahresendeWASHINGTON - Die US-Notenbank Fed hat die meisten ihrer in der Corona-Pandemie aufgelegten Notfallkreditprogramme um drei Monate bis zum Jahresende verlängert. Die Entscheidung soll den Teilnehmen die Sicherheit geben, dass sie weiter verfügbar seien, heißt es in einer am Dienstag in Washington veröffentlichten Mitteilung. Der Wirtschaft, die weiter unter der Pandemie leide, solle so geholfen werden. Die Notkreditprogramme wurden bisher eher zögerlich angenommen.EU fordert China zu Zugeständnissen bei Handelsgesprächen aufBRÜSSEL/PEKING - Die EU hat China zu weiteren Zugeständnissen bei den Verhandlungen über das geplante Investitionsabkommen aufgefordert. Das chinesische Angebot für einen erleichterten Marktzugang in den Bereichen Telekommunikation und Computer, Gesundheit, Biotechnologie und Fahrzeuge mit neuartigen Energieantrieben müsse nachgebessert werden, teilte die für die Verhandlungen zuständige EU-Kommission am Dienstag nach einer Videokonferenz mit Vertretern der chinesischen Regierung mit. Auch bei vorgesehenen Verpflichtungen für eine nachhaltige Entwicklung brauche es mehr Ambition und Engagement.ROUNDUP 2: Trump will Ex-Offizier als US-Botschafter nach Berlin schickenWASHINGTON/BERLIN - US-Präsident Donald Trump will den ehemaligen Heeresoffizier Douglas Macgregor zum US-Botschafter in Berlin machen. Der Deutschlandkenner und -kritiker soll Richard Grenell nachfolgen, wie das Weiße Haus erklärte. Der streitbare Grenell war im Juni nach nur zwei Jahren zurückgetreten. Macgregor muss nun zunächst vom US-Senat bestätigt werden. Ob das noch vor der US-Präsidentenwahl in drei Monaten klappen wird, ist aber offen.ROUNDUP 2/EZB mahnt Banken: Keine Gewinnausschüttung 2020 wegen Corona-KriseFRANKFURT - Kredite statt Dividenden: Banken im Euroraum sollen nach dem Willen der Aufseher wegen der Corona-Krise in diesem Jahr keine Gewinne ausschütten. Auch auf Aktienrückkäufe sollen die Institute möglichst bis zum 1. Januar 2021 verzichten, mahnten die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag. Ziel des Dividendenstopps ist, die Fähigkeit der Geldhäuser zu stärken, mögliche Verluste infolge der Pandemie zu verkraften und ausreichend Mittel für die Kreditvergabe an Privatleute und Firmen zu haben.Corona-Krise lässt Beschäftigung in Spanien einbrechenMADRID - Die Corona-Krise schlägt sich im heftig betroffenen Spanien stark am Arbeitsmarkt nieder. Die Zahl der Beschäftigten sank von knapp 19,7 Millionen im ersten Quartal auf 18,6 Millionen im zweiten Quartal, teilte das Nationale Statistikinstitut INE am Dienstag mit.ROUNDUP/Luxemburgs Pandemie-Bekämpfer: Corona-Zahlen stabilisieren sichLUXEMBURG - In Luxemburg hat sich der Anstieg der Corona-Infektionszahlen nach Angaben des obersten Pandemie-Bekämpfers im Land verlangsamt: "Die Zahlen stabilisieren sich im Moment, wenn auch auf hohem Niveau", sagte der Direktor des Luxemburger Gesundheitsinstituts, Ulf Nehrbass, der Deutschen Presse-Agentur. Luxemburg sehe sich damit auf dem "richtigen Weg" und sei "sehr verhalten optimistisch", die Lage in den Griff zu bekommen. "Wir sind ganz klar in der zweiten Welle", sagte Nehrbass, der auch Sprecher der Covid-19 Task Force in Luxemburg ist.