FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (Presse-Call 9.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (detailliert) (Presse-Call 8.00 h) 07:00 DEU: Osram Licht, Q3-Zahlen 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:15 DEU: Dic Asset, Halbjahreszahlen 07:25 AUT: AMS, Q2-Zahlen (Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 IRL: Smurfit Kappa, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:15 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:15 USA: Blue Apron, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q2-Zahlen 13:00 DEU: Digitales Pressegespräch zum Wirecard-Skandal mit dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar 13:00 SWE: Securitas, Q2-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 13:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 16:00 DEU: Sitzung des Bundestags-Finanzausschusses zum Wirecard-Skandal - geplant mit Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier 17:45 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:02 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Nexans, Halbjahreszahlen FRA: Klepierre, Halbjahreszahlen FRA: Societe BIC, Halbjahreszahlen GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen ITA: Saipem, Halbjahreszahlen ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen NLD: Euronext, Halbjahreszahlen USA: CME Group, Q2-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen USA: Lam Research, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 DEU: Im- und Exportpreise 06/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/20 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/20 10:00 ITA: Erzeugerpreise 06/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jhare / Volumen: 3,5 Mrd EUR 12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/20 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 06/20 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/20 16:30 USA: Energieministerium EIA, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (Pk 20.30 h mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk des Sparkassenverbandes u.a. zu Halbjahres-Ergebnissen und Auswirkungen der Corona-Krise 13:00 Monopolkommission übergibt jährliches Hauptgutachten an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier DEU: Start von Corona-Tests an Berliner Flughäfen