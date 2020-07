FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag wenig verändert geschlossen. Die Nachrichtenlage war dünn. Weiterhin bestimmt die Entwicklung der Corona-Pandemie das Geschehen an den Börsen, vor allem die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle und neuen Lockdowns. So rät das Auswärtige Amt wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Nordspanien ab. Der DAX gab 3 Punkte nach auf 12.835.

Delivery Hero will nach Japan

Einmal mehr lieferte die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte. Der Essenslieferant Delivery Hero (plus 2,4 Prozent) hat im zweiten Quartal inmitten der sich ausbreitenden Corona-Pandemie den Umsatz und die Zahl der Bestellungen nahezu verdoppelt und dabei von angezogener Nachfrage nach online bestellbarem Essen profitiert. Für das Gesamtjahr ist der Berliner MDAX-Wert nun beim Umsatz optimistischer. Zudem ist für das dritte Quartal mit der Marke Foodpanda der Markteintritt in Japan geplant.

Für die Aktie von Fuchs Petrolub ging es um 0,4 Prozent nach unten. Der Schmierstoffhersteller hatte am Vorabend schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Der Ausblick sei überraschend negativ ausgefallen, kommentierten Händler. Für das Gesamtjahr erwartet Fuchs einen Gewinneinbruch um 25 Prozent beim EBIT, worin mögliche Folgen einer Rezession oder einer zweiten Coronawelle noch gar nicht enthalten seien.

SGL Carbon schlossen nach Eckdaten für das zweite Quartal 0,9 Prozent fester. Das Quartal ist besser gelaufen als befürchtet. Das Unternehmen rechnet nun mit einem ausgeglichenen EBIT vor Sondereinflüssen. Zuvor war mit einem negativen EBIT gerechnet worden. Auch ist die Liquiditätssituation mit rund 150 Millionen Euro stabil geblieben. Zudem wagt SGL nun wieder eine Prognose für das Gesamtjahr.

Vectron machen Kurssprung nach Zahlen

Mit einem Kurssprung von 8,7 Prozent reagierte die Aktie von Vectron auf die vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr. Der Hersteller digitalisierter Kassensysteme profitiert momentan von einer Sonderkonjunktur und konnte den Umsatz um 5 Prozent auf rund 12,6 Millionen Euro steigern. Für Washtec ging es nach Zahlen dagegen um 5,5 Prozent nach unten. Die Commerzbank sieht eine nur geringe Nachfrage in der Zukunft.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 58,1 (Vortag: 60,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,47 (Vortag: 2,34) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und 12 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.835,28 -0,03% -3,12% DAX-Future 12.834,50 -0,09% -1,79% XDAX 12.842,91 -0,32% -2,22% MDAX 26.748,04 +0,51% -5,53% TecDAX 3.052,65 -0,46% +1,25% SDAX 12.009,34 -0,50% -4,02% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,07 47 ===

