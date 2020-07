Die US-Notenbank gab am Dienstag bekannt, dass sie beschlossen hat, ihre Kreditfazilitäten, die am 30. September oder auslaufen sollten, bis zum 31. Dezember zu verlängern. "Die dreimonatige Verlängerung wird die Planung durch potenzielle Teilnehmer an der Fazilität erleichtern und die Gewissheit bieten, dass die Fazilitäten weiterhin zur Verfügung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...