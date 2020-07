Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich stärker als erwartet ein

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Juli abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 92,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 96,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 98,3 von zunächst 98,1 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 94,2 (Vormonat: 86,7), jener für die Erwartungen fiel auf 91,5 (106,1).

Fed verlängert Corona-Kreditfazilitäten bis Jahresende

Die US-Notenbank verlängert sieben Kreditprogramme, die im Zuge der Coronavirus-Pandemie als konjunkturelle Hilfen aufgelegt worden waren, um drei Monate bis zum Jahresende. Eine solche Entscheidung fällte der Governeursrat der Fed.

Bankenverband lehnt EZB-Forderung nach längerem Verzicht auf Dividenden ab

Die deutschen Banken gehen auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Bankenverband erklärte, er lehne die Forderung der Zentralbank nach einem Verzicht auf Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe bis zum kommenden Jahr ab. "Ein generelles Ausschüttungsverbot für alle Banken ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Die EZB hat alle erforderlichen Informationen, um einzelne Banken zu einem Ausschüttungsverzicht aufzufordern", sagte Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes.

IWF gewährt Südafrika Corona-Hilfskredit über 4,3 Milliarden Dollar

Der Internationale Währungsfonds (IWF) leiht Südafrika 4,3 Milliarden US-Dollar. Der Kredit ist der höchste, den ein afrikanisches Land seit Beginn der Coronavirus-Krise erhalten hat. Bei vielen Südafrikanern weckt dies jedoch die Sorge, dass das Geld die Korruption in der Regierung begünstigen könnte.

Twitter löscht Trump-Tweets wegen "Falschinformationen" zu Corona

US-Präsident Donald Trump hat erneut mit der Verbreitung irreführender Informationen zum Coronavirus für Wirbel gesorgt. Der Kurzbotschaftendienst Twitter löschte in der Nacht auf Dienstag mehrere Tweets des Präsidenten, in denen Trump ein Video mit höchst umstrittenen Angaben zu der Pandemie verbreitete. "Tweets mit dem Video verstoßen gegen unsere Politik zu Falschinformationen zu Covid-19", erklärte Twitter auf Anfrage.

Türkei lenkt im Streit um Gasbohrungen im Mittelmeer teilweise ein

Die Türkei lenkt im Streit mit Griechenland um Gasbohrungen im Mittelmeer teilweise ein und will zunächst kein türkisches Bohrschiff in die Nähe einer griechischen Insel entsenden. Ankara werde "für eine Weile" darauf verzichten, kündigte der Sprecher des türkischen Präsidenten an. Seit die Türkei im Mittelmeer nach Gas sucht, sieht Griechenland seine Souveränität verletzt. Als Reaktion darauf versetzte die griechische Marine ihre Schiffe zuletzt in "Alarmbereitschaft".

Neuer Infektionsherd in China hat sich in mehrere Regionen ausgebreitet

China hat am Dienstag den höchsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen seit April verzeichnet. Insgesamt infizierten sich innerhalb von 24 Stunden 68 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus, wie die Behörden mitteilten. Sorgen bereitet den Behörden ein neuer Infektionsherd in der Hafenstadt Dalian, der sich bereits in mehrere Regionen des Landes ausgebreitet hat.

Brasilien Leistungsbilanz Juli Überschuss 2,2 Mrd USD (Juni: Überschuss 1,3 Mrd USD)

