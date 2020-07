Der Film "The End of Football" ist der jüngste Versuch von Manchester City und Xylem, weltweit eine Milliarde Menschen über dringliche Herausforderungen in Bezug auf das Wasser aufzuklären

Die Manchester City Stars Sergio Agüero, Phil Foden und Raheem Sterling spielen in einem emotionalen neuen Kurzfilm mit, der Fußballfans in aller Welt die globale Wasserkrise bewusst machen soll. Bei dem am Weltnaturschutztag veröffentlichten Film "The End of Football" handelt es sich um die jüngste Kampagne des globalen Wassertechnologieanbieters Xylem (NYSE: XYL) und von Manchester City, mit der die riesige Fangemeinde des Fußballclubs auf die immer gravierender werdenden Wasserprobleme aufmerksam gemacht werden soll.

Für viele Fußballfans ist die Realität, eine extreme Wasserknappheit zu erleben, nur noch eine Generation weit entfernt. Nach den jüngsten Zahlen der Vereinten Nationen könnten bis zum Jahr 20501 weltweit fast fünf Milliarden Menschen in Gebieten mit Wasserknappheit leben. Die britische Umweltschutzbehörde geht davon aus, dass in Teilen von England angesichts des wachsenden Drucks, den der steigende Wasserbedarf, die veraltete Infrastruktur und der Klimawandel ausüben, bis zum Jahr 2045 die Wasserreserven erschöpft sein könnten. Diese Warnung wurde in einem kürzlich erschienenen Bericht des britischen Rechnungsprüfungsausschusses über die Wasserreserven des Landes aufgegriffen2

Der Film The End of Football, in dem mehrere Spieler von Manchester City mitspielen, soll die Fantasie der Fußballfans anregen und ihnen zeigen, wie eine Welt ohne Wasser aussieht. Der Film, der im berühmten Etihad Stadion des Fußballclubs gedreht wurde, beleuchtet die negativen Auswirkungen, die der gedankenlose, verschwenderische Umgang mit Wasser auf die Gesellschaft haben kann, auch beim Fußball. Dazu wird im Film ein Mädchen auf dem Weg zu einem Spiel von Manchester City gezeigt.

Patrick Decker, President und Chief Executive Officer von Xylem, kommentierte dies folgendermaßen: "Wasser ist das Herzstück für die Gesundheit des Menschen und für die Nachhaltigkeit auf unserer Erde. Über unsere Partnerschaft mit der City Football Group konzentrieren wir uns darauf, die Weltgemeinschaft zu mobilisieren, damit sie sich uns aktiv beim Schutz dieser kostbaren Ressource anschließt. Gemeinsam haben wir die große Chance, bei Herausforderungen wie Wasserknappheit und Überschwemmungen einen Umschwung zu bewirken und eine wassersichere Zukunft aufzubauen."

Pete Bradshaw, Head of Sustainability bei Manchester City, sagte hierzu: "Xylem leistet hervorragende Arbeit, um Fragen der Wassernachhaltigkeit anzugehen. Wir von Manchester City sind stolz darauf, das Unternehmen bei dieser neuen Kampagne unterstützen zu dürfen."

Joseph Vesey, Senior Vice President und Chief Marketing Officer von Xylem, merkt dazu Folgendes an: "Zwar wurde die Kampagne «End of Football» bereits vor der Corona-Pandemie konzipiert und durchgeführt, die den Fußball vorübergehend zum Erliegen brachte. Die Kernbotschaft der Kampagne ist jedoch heute treffender denn je. Mit der Unterstützung des Fußballclubs und von dessen zahllosen Fans haben wir es in der Hand, den Schutz der Wasserressourcen ins Gespräch zu bringen und eine nachhaltigere Zukunft für uns alle zu schaffen."

Den Fans stehen mit der Wasserschutzbroschüre "Water Hero Playbook" von Manchester City weitere Informationen über dieses Thema zur Verfügung. Sie enthält einfache Maßnahmen für das Wassersparen im Alltag sowie Tipps von Behörden und aus der Wasserwirtschaft, um unsere Zukunft und die Zukunft des Fußballs zu schützen.

Im Rahmen seiner mehrjährigen Kooperation mit Manchester City ist Xylem mit dem Club eine Partnerschaft eingegangen, um Wassertürme für sauberes Trinkwasser, Aufklärungskampagnen über Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene sowie Schulungen im Sportbereich und Führungsseminare für Menschen in aller Welt anzubieten. In weniger als zwei Jahren hat die Partnerschaft bereits für über 10.000 Kinder in Indien, Thailand, China, Australien und den USA direkten Zugang zu sauberem Wasser verschafft und Aufklärungskampagnen über Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene durchgeführt.

Der globale Sportvermarkter SPORTFIVE und dessen Kreativagentur Brave haben die Kampagne "End of Football" entwickelt und produziert. Die von Xylem beauftragte Agentur SPORTFIVE unterstützt seit 2018 den globalen Wassertechnologieanbieter und Manchester City FC dabei, das Bewusstsein für einen achtsameren Umgang mit Wasser zu schärfen.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führender Wassertechnologieanbieter, der bestrebt ist, innovative Technologielösungen für die Herausforderungen der Welt in Bezug auf das Wasser zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens dienen dem Transport, der Behandlung, Analyse, Überwachung und Rückführung von Wasser im Umfeld von Energieversorgungsunternehmen, Industriebetrieben und Wohn- und Geschäftsgebäuden. Xylem bietet darüber hinaus ein marktführendes Portfolio an Lösungen für die intelligente Verbrauchsmessung, für Versorgungsnetztechnologien und moderne Infrastrukturanalysen für Wasserversorgungsunternehmen, Gaswerke und Stromversorger. Die über 16.000 Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über ein breitgefächertes, praxisorientiertes Fachwissen und konzentrieren sich verstärkt darauf, umfassende, nachhaltige Lösungen aufzuzeigen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rye Brook im US-Bundesstaat New York. Es erzielte im Jahr 2019 weltweit einen Jahresumsatz von 5,25 Mrd. US-Dollar. Xylem ist in mehr als 150 Ländern über eine Reihe von marktführenden Produktmarken aktiv. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xylem.com.

Über Xylem Watermark

Xylem Watermark, das Programm des Unternehmens Xylem für unternehmerische Verantwortung, wurde 2008 mit der Zielsetzung gegründet, die Wasserressourcen zu schützen, den sicheren Zugang der Menschen in aller Welt zu sauberem Wasser zu ermöglichen und die Bevölkerung über Wasserprobleme aufzuklären. Im Jahr 2016 startete Xylem Watermark ein dreijähriges Programm, bei dem Mitarbeiter in aller Welt ehrenamtlich tätig werden können, um das Mitarbeiterengagement zu fördern und in unseren Gemeinden gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Über den Manchester City Football Club

Manchester City FC ist ein Fußballclub der englischen Premier League, der 1880 als St Mark's West Gorton gegründet wurde. Er wurde 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, sechs League Championship-Meistertitel, darunter viermal den Meistertitel in der Premier League (2012, 2014, 2018, 2019) und sechsmal den FA Cup gewonnen. Manchester City ist eine von neun Mannschaften, die die City Football Group ausmachen, der auch der New York City FC und der Melbourne City FC angehören.

Unter Manager Pep Guardiola, einem der am höchsten dekorierten Manager im Fußball weltweit, spielt Manchester City seine eigenen und die Heimspiele der UEFA Champions League im Etihad Stadium, einem spektakulären Stadion mit 55.000 Plätzen, das den Club seit 2003 beheimatet. Heute gehört das Stadion zum erweiterten Etihad Campus, der auch die City Football Academy umfasst, eine hochmoderne Trainings- und Jugendförderungseinrichtung mitten in East Manchester. Das Academy Stadium bietet 7.000 Zuschauern Platz und die City Football Academy ist auch der tägliche Trainingsort und das Heimspielstadion der Frauenfußballmannschaft und der Elite Development Squad.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mancity.com

Über SPORTFIVE

SPORTFIVE ist eine weltweit tätige Partnerschafts-Marketing-Agentur, die sich durch das Know-how, die Erfahrung und den privilegierten Zugang eines weltweit führenden Unternehmens in den Bereichen Sport, Entertainment, Medien und Lifestyle auszeichnet.

Wir unterstützen Markenunternehmen dabei, durch Partnerschaften mit ihrem Publikum und ihren Fans in Kontakt zu treten. Wir sind überzeugt davon, dass eine Partnerschaft im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die den Menschen wirklich am Herzen liegen, die beste Strategie für Markenunternehmen ist, stets relevant zu bleiben und etwas bewirken zu können.

Über Brave

Brave ist eine preisgekrönte Kreativagentur, die das Risiko geschäftlicher Entscheidungen durch kreativen Mut, strategische Vorbereitung, digitale Progressivität, Datenintelligenz und eine verhaltensgesteuerte Strategie senkt. Wir sorgen dafür, dass progressive Ideen in die Realität umgesetzt werden können, denn wir sind davon überzeugt, dass Kreativität und Daten in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen. Mit der Entwicklung unseres proprietären Tools "Bravery Index" haben wir Pionierarbeit bei der Nutzung der Biometrie geleistet. Mithilfe des Tools optimieren wir seither unsere Arbeit: Wir können damit die emotionale Wirkung unserer Kampagnen testen, qualifizieren und validieren, um auf diese Weise größere Chancen auf wirtschaftliche Erfolge zu realisieren.

2017 wurde Brave von der Agentur SPORTFIVE übernommen, die über eine globale Präsenz verfügt und Zugang zu den weltweit gefragtesten Rechteinhabern, Talenten, OTT-(Streaming-)Plattformen/Sendern und Markenunternehmen bietet. Brave kam bei prestigeträchtigen Veranstaltungen auf der ganzen Welt zum Einsatz, darunter Cannes Lions, Advertising Week, IAB Engage, Eurobest und Dubai Lynx. Weitere Informationen über uns erhalten Sie unter Brave.co.uk.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

