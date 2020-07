Die Consumer Electronics Show (CES) soll wegen der Corona-Pandemie im Januar 2021 nur online über die Bühne gehen. Veranstalter CTA zufolge soll die CES 2022 wieder in Las Vegas stattfinden. Die traditionell im Januar stattfindende CES war in diesem Jahr das wohl letzte der großen Tech-Treffen, das wie gewohnt über die Bühne gehen konnte. Danach sorgte die Coronakrise etwa für eine Absage des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Auch die Ifa in Berlin wird 2020 nur eingeschränkt stattfinden - zu hoch ist die Angst vor der Ansteckungsgefahr. Samsung und Philipps haben schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...