Einem Bericht von der Vereinigung der Bananenexporteure von Ecuador (AEBE) zufolge wurden während des ersten Quartals von 2020 104.731.409 Kartons Bananen exportiert, was ein Anstieg von 9,92% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ist. Dem Bericht zufolge gab es in den ersten drei Monaten des Jahres eine höhere Exportmenge als 2019, wobei in jedem von ihnen über 30...

