Während April und Mitte Juli dieses Jahres exportierte Peru 2.355.087 Kilo Clementinen für einen FOB-Wert von 3.228.238 USD, so ein Bericht von dem Portal Agrodata Peru und wie Agraria.pe berichtet. In der EU war der größte Abnehmer die Niederlande mit 76.774 USD. Bildquelle: Shutterstock.com Das wichtigste Ziel für peruanische Zitrusfrüchte in diesem Zeitraum...

