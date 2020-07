OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Schulen/Corona:



"Vor dem Ferienende bahnt sich an den Schulen neues Chaos an. Ein Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern legt sich über das Land, Lehrer- und Elternverbände fürchten, dass ein weitgehend normaler Unterricht auch im nächsten Schuljahr nicht stattfinden kann. An dieser Stelle offenbart der Föderalismus im Bildungsbereich seine Schwäche. Die Kinder und Jugendlichen haben einen Anspruch auf einen bundesweiten Mindeststandard an Unterricht, den sie im nächsten Schuljahr erhalten müssen - wenn nicht überall im Präsenzunterricht, dann eben digital."/yyzz/DP/he

