BERLIN (dpa-AFX) - Das Kindergeld steigt um 15 Euro pro Monat, und der steuerliche Kinderfreibetrag wird um mehr als 500 Euro angehoben: Das sind zentrale Punkte des sogenannten Familienentlastungsgesetzes, welches das Bundeskabinett am Mittwoch (9.30 Uhr) auf den Weg bringen will. Darüber hinaus sollen alle Steuerzahler bei der Einkommensteuer entlastet werden - etwa durch einen höheren Grundfreibetrag und eine Anhebung der Einkommensgrenzen.



Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischriesen Tönnies in Nordrhein-Westfalen soll im Bundeskabinett außerdem ein Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beschlossen werden, der schärfere Regeln für die Fleischindustrie vorsieht. Großschlachtereien sollen bei Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung kein Fremdpersonal mehr einsetzen dürfen. Dazu soll dort der Einsatz von Werkvertrags- sowie Leiharbeitnehmern verboten werden./ax/jr/DP/fba

