WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve will ihren weiteren Kurs im Kampf gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise vorstellen. Mit Spannung werden dabei die Einschätzungen von Zentralbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Lage erwartet. Er wird im Anschluss an ein Treffen des Geldmarktausschusses am Mittwoch (20.30 Uhr MESZ) vor die Presse treten. Powell dürfte sich dabei auch zur anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in den USA äußern.



Analysten erwarten von dem planmäßigen Treffen der Notenbanker keine weitreichenden neuen Entscheidungen: Die Fed dürfte den Leitzins bei nahe Null belassen und keine neuen Hilfsprogramme vorstellen. Die Zentralbank hatte am Dienstag angekündigt, dass die Ende September auslaufenden Krisenprogramme zum Ankauf von Anleihen bis Jahresende verlängert würden, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.



Powell dürfte sich am Mittwoch auch allgemein zur Notwendigkeit eines weiteren Konjunkturpakets äußern. Im Kongress gibt es dazu bereits Verhandlungen, die Vorstellung von Republikanern und Demokraten gehen dabei aber noch sehr weit auseinander.



Wegen der Pandemie hat die Fed seit Februar bereits ihren Leitzins gesenkt, Anleihenkäufe vervielfacht und weitreichende Kreditprogramme aufgelegt, um die Finanzmärkte und die Realwirtschaft zu stabilisieren. Experten zufolge sind die Krisenmaßnahmen der Fed bereits umfassender als jene nach der globalen Finanzkrise 2008/2009./jbz/DP/fba

