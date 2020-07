BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen schlägt für mehr europäische Schlagkraft in der Außenpolitik die Bildung einer "Gruppe von willigen Staaten" vor. "Europa muss ein außenpolitischer Akteur werden. Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden das in den nächsten zehn Jahren nicht erreichen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Mittwoch). "Wir müssen darum eine Gruppe von willigen Staaten bilden, die offen für alle ist und die einfach anfängt mit einer gemeinsamen Außenpolitik. Röttgen bewirbt sich um den CDU-Vorsitz und tritt dabei gegen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz an. Die Entscheidung soll Anfang Dezember auf einem Parteitag fallen./sku/DP/zb

