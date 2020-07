Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INVESTITIONSSTAU - Die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben für einen milliardenschweren Investitionsstau beim Bund gesorgt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Gerald Ullrich (FDP) hervor. Verzögerungen bei der Vergabe hätten dafür gesorgt, dass Investitionen im Umfang von mehr als 8 Milliarden Euro nicht getätigt werden könnten, heißt es in dem Antwortschreiben aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), das der Zeitung Welt vorliegt. "Öffentliche Aufträge werden weiterhin ausgeschrieben und vergeben", schreibt die zuständige Staatssekretärin Claudia Dörr-Voß. In einigen besonders gelagerten Fällen haben sich durch pandemiebedingte Ursachen die seit Beginn der Corona-Pandemie durchgeführten Vergabeverfahren verzögert. Dabei handelt es sich nur um Investitionen des Bundes, betroffene Investitionen von Ländern und Kommunen sind dabei nicht berücksichtigt. (Welt S. 9)

EUROPA - Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sieht in dem jüngsten EU-Gipfel einen Durchbruch für den Kontinent. "Früher kamen nur die Stärkeren gut durch Krisen, während schwächere Länder meist einen hohen Preis zahlen mussten", schreibt von der Leyen in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Dieses Mal hätte man "aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt". Weil alle wüssten, "dass wir alle nur dann wieder auf die Beine kommen, wenn wir uns gegenseitig aufhelfen". Das sei der Grund, warum "die Mittel hauptsächlich als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten" flössen. (Handelsblatt)

CHINA - Um europäische Unternehmen besser vor dem Zugriff staatlich subventionierter Konzerne aus China zu schützen und Wettbewerb zu garantieren, haben Experten jetzt einen konkreten Vorschlag gemacht. Subventionen, die Drittländer wie China ihren Unternehmen gewähren, sollten europäischen Beihilfen gleichgestellt werden, fordert die Monopolkommission in ihrem Hauptgutachten mit dem Titel "Wettbewerb 2020", das an diesem Mittwoch in Berlin an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier überreicht werden soll. Die Monopolkommission, die vom Wirtschaftswissenschaftler Achim Wambach geleitet wird, ist ein unabhängiges Gremium, das die Bundesregierung vor allem in Wettbewerbsfragen berät. Das Hauptgutachten erscheint alle zwei Jahre. (SZ S. 15/Handelsblatt S. 9)

LUFTWAFFE - Von einem der größten Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, dem Ersatz für die in die Jahre gekommenen Tornado-Kampfjets, könnte allein die US-Rüstungsindustrie im Umfang von mindestens etwa 8 Milliarden Euro profitieren. Geht es nach Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), dann soll die Tornado-Flotte etwa zur Hälfte durch F-18-Jets des US-Herstellers Boeing in zwei verschiedenen Varianten ersetzt werden. Es geht um insgesamt 45 Maschinen. Zu den Kosten hatte das Verteidigungsministerium bislang keine Angaben gemacht. Nun hat Greenpeace mit Hilfe von Friedensforschern und Militärexperten eine Kostenkalkulation in Auftrag gegeben, die erste Anhaltspunkte in dieser Frage liefert und die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. (SZ)

FACHKRÄFTE - Die Corona-Pandemie hat die Hoffnung, Deutschland als Einwanderungsland zu etablieren und Fachkräfte aus aller Welt anzuziehen, vorerst zunichte gemacht. Im ersten Halbjahr haben deutsche Auslandsvertretungen nur 30.117 Arbeitsvisa an Nicht-EU-Ausländer erteilt - weniger gab es in einer ersten Jahreshälfte zuletzt 2015. Auch aus EU-Ländern sind in den vergangenen Monaten weniger gut ausgebildete Arbeitnehmer nach Deutschland gekommen. (Handelsblatt S. 4)

ARBEITSZIMMER - Millionen Deutsche arbeiten derzeit von zu Hause aus. Bei der Steuer bringt das den meisten bislang nichts, weil der Schreibtisch in der Küche nicht abgesetzt werden kann. Doch das könnte sich ändern. (SZ S. 17)

