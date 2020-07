Auch am Dienstag fand im DAX per Tagesschluss keine große Veränderung statt. Ein Abwarten vor der FED-Sitzung heute ist daher erneut wahrscheinlich. Es überwiegen jedoch die negativen Voraussetzungen. DAX-Voraussetzungen aus dem XETRA-Handel Nach zwei Tagen ohne größere Bewegungen und in einer engen Bandbreite hat der DAX am Dienstag etwas mehr Dynamik gezeigt. Er vollzog auf der Oberseite einen Anlauf, das GAP zu vergangenen Donnerstag zu schließen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...