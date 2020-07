GIC führte die Runde mit der Teilnahme von Silver Lake Waterman und den bestehenden Investoren Andreessen Horowitz, Index Ventures, Spark Capital und Union Square Ventures (USV) an.

Stack Overflow, die vertrauenswürdigste Plattform für Entwickler und Technologen, die jeden Monat von mehr als 120 Millionen Menschen besucht wird, kündigte heute eine Finanzierung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar in Serie E unter der Leitung von GIC an, an der sich der neue Investor Silver Lake Waterman und die bestehenden Investoren Andreessen Horowitz, Index Ventures, Spark Capital und Union Square Ventures (USV) beteiligen. Mit dieser Runde erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Stack Overflow auf 153 Millionen US-Dollar.

Die neue Finanzierung wird zur Beschleunigung des SaaS-Wissensmanagement- und Kollaborationsangebots des Unternehmens verwendet werden, Stack Overflow for Teams. Die Finanzierung folgt der bedeutenden Dynamik des Produkts, wobei sich die Einnahmen der Teams seit seiner Einführung 2017 jedes Jahr verdoppeln.

Stack Overflow for Teams ist eine Kollaborationsplattform für Entwickler und Technologen, mit der sie Silos aufbrechen und asynchron arbeiten können, um Produkte schneller auszuliefern, das Onboarding zu beschleunigen, die Kundenerfahrung zu verbessern und Innovationen voranzutreiben, die von Tausenden von Unternehmen wie Bloomberg, Elastic, Expensify, Microsoft, Wix und Zapier genutzt wird. Stack Overflow for Teams setzt sich rasch durch, da Startups und große Unternehmen Plattformen zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe von Entwicklern und Technologen sowie zur Integration von Tools für Transparenz, Sicherheit und Kommunikation einsetzen. Über 200.000 zahlende Nutzer in mehr als 5.000 Teams nutzen die Plattform in den Bereichen Engineering, Produktmanagement, Datenwissenschaft und Kundensupport.

"Diese neue Finanzierung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar, die durch das Wachstum von Stack Overflow für Teams angeheizt wird, ermöglicht Stack Overflow eine rasche Skalierung, die Beschleunigung unserer Umwandlung in ein führendes SaaS-Unternehmen, die Expansion in neue Märkte und weitere Investitionen in unsere öffentliche Plattform und die Community, die das Fundament unseres Unternehmens bildet", sagte Prashanth Chandrasekar, CEO von Stack Overflow. Im Rahmen der jüngsten Finanzierung wird Chandrasekar dem Vorstand von Stack Overflow beitreten. Der leitende Mitarbeiter und Cloud-Veteran von Rackspace wurde im Oktober 2019 zum CEO des Unternehmens ernannt.

COVID-19 hat die Zukunft der Arbeit verändert. Eine kürzliche Umfrage von Gartner zeigte, dass 48 der Beschäftigten zumindest einen Teil der Zeit nach COVID-19 wahrscheinlich fernarbeiten werden, verglichen mit 30 vor der Pandemie. Stack Overflow for Teams geht auf dieses neue Kundenbedürfnis ein, indem es verteilte Mitarbeiter miteinander verbindet und ihnen den einfachen Zugriff auf eine zentrale Wissensquelle ermöglicht, um Informationen freizusetzen. Der Bericht The Total Economic Impact of Stack Overflow for Teams von Forrester ergab, dass das Produkt für Unternehmen, die es einsetzen, einen ROI von 179 aufweist.

"Stack Overflow for Teams macht es unseren Entwicklern leicht, die benötigten Informationen schnell zu finden. Es reduziert die interne Wiederholung von Fragen und eliminiert funktionsübergreifende Silos", sagte Chris Thomas, Managing Director bei Moody's Analytics, einem Kunden von Stack Overflow. "Stack Overflow für Teams hilft uns, mehr Zusammenarbeit und Innovation bei Moody's Analytics voranzubringen, vor allem, da wir jetzt komplett remote geworden sind."

Über Stack Overflow:

Stack Overflow hilft Entwicklern und Technologen, das Skript der Zukunft zu schreiben. Mehr als 120 Millionen Einzelbesucher kommen jeden Monat auf die öffentliche Plattform von Stack Overflow und machen sie damit zu einer der 50 meistbesuchten Websites der Welt. Die Produkte von Stack Overflow umfassen ein SaaS-Angebot für Wissensmanagement und Zusammenarbeit, Stack Overflow für Teams, zusätzlich zu Stack Overflow Werbung und Stack Overflow Talent. Durch seine Produkte arbeitet Stack Overflow mit Top-Unternehmen wie Bloomberg, Microsoft, Wix, Expensify und anderen zusammen, um sie dabei zu unterstützen, Entwickler und Technologen weltweit zu befähigen, zu verstehen, einzustellen und zu engagieren. Stack Overflow wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York.

Über GIC

GIC ist eine führende globale Investmentfirma, die 1981 gegründet wurde, um die Währungsreserven Singapurs zu verwalten. Als disziplinierter, langfristig orientierter Value-Investor ist GIC einzigartig positioniert für Investitionen in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Im Bereich Private Equity investiert GIC sowohl über Fonds als auch direkt in Unternehmen und arbeitet dabei mit seinen Fondsmanagern und Managementteams zusammen, um Spitzenunternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. GIC investiert seit fast 40 Jahren in den Technologiebereich und ist bestrebt, für die Unternehmen, in die es investiert, ein lebenslanger Partner zu sein. GIC hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt über 1.700 Mitarbeiter in 10 Büros in den wichtigsten Finanzstädten weltweit. Für weitere Informationen über GIC besuchen Sie bitte www.gic.com.sg oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Silver Lake Waterman

Silver Lake Waterman ist Teil von Silver Lake, dem weltweit führenden Technologie-Investor mit einem Gesamtvermögen von rund 40 Milliarden US-Dollar und einem Team von rund 100 Investment- und Wertschöpfungsexperten in Silicon Valley, New York, London und Hongkong. Silver Lake Waterman konzentriert sich auf die Bereitstellung von flexiblem Expansionskapital für Unternehmen in späteren Wachstumsphasen in den technologie- und technologiegestützten Branchen. Für weitere Informationen über Silver Lake Waterman und Silver Lake besuchen Sie bitte www.silverlake.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

