In keiner anderen Branche wachsen die Datenmengen so rasant wie in der Medizin. Um davon profitieren zu können, braucht es die richtige Technologie. Die Datenmengen, die wir in unserer modernen, digitalisierten Welt produzieren, sind enorm: Bereits heute liegen wir bei einem Gigabyte pro Kopf am Tag und die Tendenz ist weiter steigend. Doch die Branche, die das größte Wachstum verzeichnet, ist nicht etwa die der digitalen Medien oder die produzierende Industrie - sondern die Medizin. Prognosen zufolge nehmen die verfügbaren Datenmengen bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...