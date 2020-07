Der Geldversender TransferWise hat heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde im Rahmen eines Secondary in Höhe von 319 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Damit erhöht sich die Bewertung des britischen Fintechs auf rund fünf Milliarden Dollar. An der jüngsten Finanzierungsrunde haben sich nach Unternehmensangaben bestehende und neue Investoren beteiligt. Angeführt wurde die Runde von Neuinvestor D1 Capital Partners und Altinvestor Lone Pine Capital. Ebenso haben die Altinvestoren Baillie Gifford, Fidelity Investments und LocalGlobe ihre Beteiligungen erweitert. Vulcan Capital kam als neuer Investor an Bord. Transferwise arbeitet ...

