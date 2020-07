Heute! Die Kernfrage lautet: Was wurde erwartet und wie reagiert der Markt darauf? Die Optionen sind bekannt: Gute Nachrichten führen häufig zu Gewinnmitnahmen. Intel machte es gerade vor: Das kostete 22 % Verlust in zwei Tagen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de