The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0022061508 EUROFIMA 05-20 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0118173829 PFBK SCHW.HYP. 10-20 528 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DZ9VAC8 DZ BANK IS.A56 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2E08 LB.HESS.THR.CARRARA02A/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P9Z9 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000NLB0QG0 NORDLB 8PH.BD. 50/17 BD00 BON EUR NCA N2HC XFRA US65504LAC19 NOBLE HOLDING INTL 2020 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB1DWN2 LBBW DL-STUFENZINS 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB25N3 NORDLB 2 PH.BD. 30/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB4ES3 NORDLB IS.S.911 BD01 BON EUR NCA XFRA US460146CE11 INTL PAPER 09/21 BD01 BON USD NCA XFRA USU2339CCB29 DAIMLER FIN.N.A.15/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB2LQ6 NORDLB 4 PH.BD. 36/16 BD02 BON EUR NCA RYDA XFRA US78355HKA67 RYDER SYST. 2020 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USP3699PAA59 COSTA RICA 00/20 REG.S BD02 BON USD NCA XFRA XS1843449981 TAKEDA PHARMA.18/20 REGS BD03 BON EUR NCA CTYB XFRA HK0000620457 CATHAY PAC. AIRW.-ANR- EQ00 EQU EUR N