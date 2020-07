Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1725 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Zum Franken bewegt sich der Euro am Morgen ebenfalls nur wenig. Derzeit wird er zu 1,0758 gehandelt, nach 1,0753 am späten Abend. Der US-Dollar kostet mit 0,9171 Franken praktisch gleich viel ...

