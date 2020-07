Rohstoffe: AMD und Gold auf Rekordkurs

Anzeige / Werbung Gold und AMD haben aktuell einiges gemeinsam: Ihre jüngste Performance überzeugt Anleger. Der Chiphersteller AMD verzeichnete im zweiten Quartal einen Gewinn von 157 Millionen US-Dollar, verglichen mit 35 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. "Wir haben im zweiten Quartal starke Ergebnisse erzielt, angeführt von Rekordverkäufen bei Notebooks und Server-Prozessoren, da sich die Umsätze von Ryzen und Epyc gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt haben", sagte Lisa Su, CEO von AMD. "Trotz einiger makroökonomischer Unsicherheiten erhöhen wir unsere Umsatzaussichten für das Gesamtjahr, wenn wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten, die von der Beschleunigung unseres Geschäfts in mehreren Märkten angetrieben wird."so Su. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Der Goldpreis wird ebenfalls von den Investoren kräftig angetrieben und steigt auf ein weiteres Rekordhoch von 1.981 Dollar je Feinunze. Der Kurs ging anschließend wieder leicht zurück, verzeichnete dennoch ein Plus von 0,4 Prozent auf 1.950 Dollar je Feinunze. Der Goldpreis ist allerdings schon gut gelaufen, wie ein Vergleich mit dem 21-Tagesdurchschnitt zeigt: Die Feinunze notierte zuletzt rund sieben Prozent über dem 21-Tage-Durchschnitt (rot), auf ähnliche Extremwerte folgte in den zurückliegenden Jahren immer ein Rücksetzer. Mittelfristig stimmt das Umfeld für Gold allerdings. Die weitere Verschuldung der Staaten aufgrund der anhaltenden Corona-Krise lässt die Inflationserwartungen steigen, wovon Gold als klassischer Inflationsschutz profitiert. Solange es keinen zuverlässigen Impfstoff gibt, wird der Coronavirus ein Thema an den Märkten bleiben und Gold als sicherer Anlagehafen profitieren. Enthaltene Werte: US0079031078,XD0002747026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )