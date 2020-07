Der Kaffeepreis hat sich zuletzt wieder über die Kursmarke von 110,00 US-Cent je Pfund erhöht, das ist das höchste Niveau seit neun Wochen. Dadurch ist ein direkter Anstieg an den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) um 110,69 US Cent gelungen, seit den Tiefständen aus Mitte Juni präsentiert sich Kaffee nun in einer dreiwelligen Erholungsbewegung. Sollte ein weiterer Anstieg gelingen, könnte hieraus sogar ein fünfwelliger Impuls zurück an den seit Ende 2019 bestehenden Abwärtstrend vollzogen werden und bietet daher weiter gute Handelsansätze. Alles entscheidend wird jedoch die Kaffee-Ernte werden, saisonal geht es nun wieder in eine Aufwärtsphase. Aber auch die von der ICE zertifizierten Kaffee-Lagerbestände sind merklich zurückgegangen und unter 1,6 Millionen Sack und damit auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Jahren gefallen. Gegen einen dauerhaften Anstieg der Preise sprechen angesichts einer laufenden Rekordernte ...

