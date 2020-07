Genf (awp) - Relief Therapeutics darf in seiner derzeit laufenden Corona-Studie künftig auch schwangere Frauen aufnehmen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dem Genfer Biotechunternehmen zusammen mit seinem Partner NeuroRx ein erweitertes Zugangsprotokoll gewährt, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. In der derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...