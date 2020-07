Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank dürfte über zusätzliche Anreize für mehr Wachstum diskutieren, obwohl Fed-Offizielle zuletzt eine eher abwartende Haltung signalisiert hatten. Die Beratungen könnten darüber entscheiden, wie schnell das Gremium Pläne für eine zusätzliche Lockerung fertig stellen kann, die dann entweder im September oder später bekannt gemacht werden könnten. Für die aktuelle Sitzung wird keine Änderung der Geldpolitik erwartet. Die Zinsentscheidung wird am Abend um 20.00 Uhr (MESZ) bekannt gegeben, die Pressekonferenz mit Fed-Chairman Jerome Powell beginnt um 20.30 Uhr. Wegen der Pandemie hatte die Fed im März ihre Geldpolitik massiv gelockert.

TAGESTHEMA II

Die US-Demokraten haben einen Vorschlag der Republikaner von Präsident Donald Trump für ein neues Coronavirus-Hilfspaket entschieden zurückgewiesen. Die Anführer der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, kritisierten unter anderem das Vorhaben, einen wöchentlichen Zuschlag zum Arbeitslosengeld von bislang 600 Dollar auf 200 Dollar zu senken. "Millionen von Familien" seien derzeit auf diesen Zuschuss angewiesen, "um über die Runden zu kommen". Der Vorschlag der Republikaner sehe auch keine Verlängerung des Kündigungsschutzes für Mieter vor, die wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht zahlen können, und keine zusätzlichen Finanzmittel für Bundesstaaten und Gemeinden, um medizinisches Personal und Lehrer zu bezahlen, kritisierten Pelosi und Schumer in einer gemeinsamen Erklärung. Stattdessen gebe es Steuererleichterungen für "wohlhabende Konzerne" und zwei Milliarden Dollar für eine Renovierung des Hauptquartiers der Bundespolizei FBI.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:15 Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q

12:30 General Electric Co, Ergebnis 2Q

13:30 Boeing Co, Ergebnis 2Q

13:30 General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

22:02 Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:15 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.225,00 +0,07% Nasdaq-100-Indikation 10.572,00 +0,12% Nikkei-225 22.397,11 -1,15% Hang-Seng-Index 24.870,88 +0,40% Kospi 2.265,46 +0,38% Shanghai-Composite 3.284,68 +1,76% S&P/ASX 200 6.006,40 -0,23%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Eingerahmt von einem festeren Index in Schanghai und einem schwächeren Stand in Tokio, zeigen sich die übrigen Börsen in Ostasien und Australien wenig verändert. Tokio wird unter anderem gebremst vom Yen, der auf dem höchsten Stand seit März liegt. Neben der US-Notenbank verweisen Marktteilnehmer auf die US-chinesischen Spannungen, die für Zurückhaltung und Abwarten bei den Käufern sorgten. Auch dass sich die Parteien in den USA noch nicht auf benötigte neue Stimuli einigen konnten, beschäftigt die Anleger. Für die Verluste am japanischen Aktienmarkt sorgen neben dem festen Yen enttäuschende Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen. Für Canon geht es nach einer Ergebnisenttäuschung um 13 Prozent abwärts, für Fanuc um 7,5 Prozent. Canon fuhr einen Nettoverlust ein und bei Fanuc sank das Ergebnis im Berichtsquartal um 61 Prozent. Nissan Motor hat für das laufende Fiskaljahr einen Nettoverlust in Aussicht gestellt. Das Papier verbilligt sich um 9,5 Prozent. Honda und Toyota geben im Nissan-Sog um bis zu 2,7 Prozent nach. Bei TSMC in Taipeh kommt es nach den massiven Kursgewinnen an den ersten beiden Tagen der Woche dagegen zu Gewinnmitnahmen, der Kurs gibt um 6,2 Prozent nach. TSMC hatten zuletzt unter anderem von den Problemen Intels bei der Produktion neuer Prozessoren profitiert.

US-NACHBÖRSE

AMD schossen nach positiv überraschenden Quartalszahlen und einer Ausblickerhöhung um gut 10 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch. Intel gaben um 0,6 Prozent nach. Für Ebay ging es um 3,3 Prozent nach unten. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben nach einem Anstieg der Aktie seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent. Ebay hatte mit den Quartalszahlen die Markterwartungen erfüllt und zudem den Umsatzausblick erhöht. Avis Budget machten einen Satz um 10,1 Prozent. Der Autoverleiher profitierte nach eigener Aussage von einer Erholung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Avis schrieb wegen der Folgen der Corona-Pandemie zwar tiefrote Zahlen, schnitt aber immer noch besser ab als befürchtet und verbrannte vor allem mit rund 580 Millionen Dollar Liquidität deutlich weniger als zuvor mit 900 Millionen in Aussicht gestellt. ine positive Kursreaktion rief die Kaffeehauskette Starbucks mit ihren Geschäftszahlen hervor. Die Aktie wurde um 5,7 Prozent nach oben genommen. Juniper Networks profitierte in der Corona-Pandemie von einer verstärkten Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen und ist nach eigener Aussage mit einem guten Auftragspolster in das dritte Quartal gestartet. Im Nachbörsenhandel gewannen Juniper 4,3 Prozent. Für Visa ging es um 1,6 Prozent nach unten. rktteilnehmer sprachen von wenig überraschenden Geschäftszahlen. L Brands wurden um 12,5 Prozent nach oben gesetzt, nachdem das Bekleidungsunternehmen den Abbau von rund 15 Prozent seiner Belegschaft im Zuge der laufenden Neuaufstellung mitgeteilt hatte. L Brands verspricht sich davon und anderen Maßnahmen wie Filialschließungen eine Kosteneinsparung von 400 Millionen Dollar pro Jahr. Akamai Technologies wies besser als erwartete Quartalszahlen aus und sprach von einem "exzellenten Quartal". Der Kurs gab dennoch um 2 Prozent nach. Nach einem 30-Prozent-Plus seit Jahresbeginn dürften auch hier einige Anleger die guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen genutzt haben. Mondelez International reagierten fast nicht auf die Quartalszahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.379,28 -0,77 -205,49 -7,57 S&P-500 3.218,44 -0,65 -20,97 -0,38 Nasdaq-Comp. 10.402,09 -1,27 -134,18 15,93 Nasdaq-100 10.532,50 -1,33 -141,87 20,60 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 725 Mio 790 Mio Gewinner 1.349 1.796 Verlierer 1.602 1.211 unverändert 104 67

Leichter - Die Wall Street stand im Spannungsfeld von Quartalsergebnissen, schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten sowie Zurückhaltung vor den Beschlossen der US-Notenbanker am Mittwoch. Dazu kam die Entwicklung der Corona-Infiziertenzahlen. Hier gab es einen kleinen Lichtblick. Am Montag wurde mit 55.000 Neuinfizierten in den USA der niedrigste Wert seit dem 7. Juli verzeichnet. Die Corona-Pandemie machte derweil dem Mischkonzern 3M auch im zweiten Quartal zu schaffen, Gewinn und Umsatz verfehlten die Erwartungen. Die Aktie fiel um 4,8 Prozent. Pfizer übertraf bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen und hob die Ziele an. Die Aktie gewann 3,9 Prozent. McDonald's büßten 2,5 Prozent ein. Die Fastfoodkette hatte unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden. Angesichts geschlossener Restaurants sackte der Gewinn um 68 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,3 0,15 -106,2 5 Jahre 0,26 -2,4 0,28 -166,5 7 Jahre 0,43 -2,6 0,46 -181,4 10 Jahre 0,58 -2,6 0,61 -186,1 30 Jahre 1,22 -4,0 1,26 -184,8

Die US-Anleihen erholten sich etwas von dem leichten Rückgang des Vortages. Die Zehnjahresrendite fiel um 2,6 Basispunkte auf 0,58 Prozent - den tiefsten Stand seit drei Monaten. Die Blicke seien vor allem auf die US-Notenbank gerichtet, die weiter für einen längeren Zeitraum niedrige Zinsen signalisieren dürfte, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 % YTD EUR/USD 1,1739 +0,2% 1,1721 1,1725 +4,7% EUR/JPY 123,27 +0,1% 123,15 123,70 +1,1% EUR/GBP 0,9080 +0,2% 0,9064 0,9118 +7,3% GBP/USD 1,2929 -0,0% 1,2932 1,2860 -2,4% USD/JPY 105,00 -0,1% 105,07 105,48 -3,4% USD/KRW 1193,32 -0,5% 1199,37 1198,45 +3,3% USD/CNY 7,0034 +0,0% 7,0008 7,0015 +0,6% USD/CNH 7,0040 +0,0% 7,0038 7,0040 +0,6% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7504 7,7506 -0,5% AUD/USD 0,7171 +0,2% 0,7156 0,7130 +2,3% NZD/USD 0,6660 +0,0% 0,6657 0,6645 -1,1% Bitcoin BTC/USD 11.021,76 -0,0% 11.022,26 10.943,96 +52,9%

Der Dollar erholte sich leicht nach seinen herben Verlusten der jüngsten Zeit. Der Euro fiel auf 1,1715 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1774 Dollar. Am Morgen tut sich wenig.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,13 41,04 +0,2% 0,09 -28,8% Brent/ICE 43,41 43,22 +0,4% 0,19 -30,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.