Deutsche Importpreise steigen im Juni um 0,6 Prozent

Die Importpreise in Deutschland sind im Juni mit 0,6 Prozent etwas stärker gestiegen als erwartet. Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 5,1 Prozent registriert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Hier waren im Vorfeld minus 5,3 Prozent erwartet worden. Im Vormonat waren die Importpreise um 0,3 Prozent im Monatsvergleich geklettert und um 7,0 Prozent zum Vorjahresmonat gefallen. Die Entwicklung im Jahresabstand war vor allem durch die massiv niedrigeren Einfuhrpreise für Energie beeinflusst. Sie verbilligten sich zum Juni 2019 um 37,2 Prozent. Zum Mai 2020 verteuerten sie sich dagegen mit 15,8 Prozent. Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnissse lag den Angaben zufolge im Juni um 0,4 Prozent niedriger als im Vormonat, während sich im Jahresvergleich ein Rückgang um 2,5 Prozent ergab.

EU beschließt Export-Beschränkungen wegen Sicherheitsgesetz in Hongkong

Die EU hat sich auf eine gemeinsame Reaktion auf das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz in Hongkong verständigt. Künftig sollen keine Güter mehr nach Hongkong geliefert werden, die zur Überwachung oder Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden können, hieß es in einer Erklärung des Europäischen Rates. Zusätzlich zu den Export-Beschränkungen soll der Bevölkerung der ehemaligen britischen Kronkolonie der Zugang zu europäischen Visa und Stipendien erleichtert werden.

Türkisches Parlament beschließt verschärfte Kontrolle von Onlinenetzwerken

Das türkische Parlament hat eine Verschärfung der Kontrolle über die Onlinenetzwerke beschlossen. Das entsprechende Gesetz wurde am Mittwoch verabschiedet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Es sieht unter anderem vor, dass Dienste wie Facebook und Twitter einen Vertreter in der Türkei haben und die Daten ihrer türkischen Nutzer auf Servern im Land speichern müssen.

Höchster Anstieg der täglichen Zahl von Corona-Toten in den USA seit Mai

Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer des Coronavirus in den USA ist am Dienstag stark angestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 1.592 Verstorbene gezählt, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Dies ist die höchste Zahl seit zweieinhalb Monaten. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten im Land liegt inzwischen bei mehr als 149.000. Zudem wurden mehr als 60.000 neue Infektionsfälle innerhalb eines Tages gezählt.

US-Demokraten lehnen Vorschlag der Republikaner zu neuem Corona-Hilfspaket ab

Die US-Demokraten haben einen Vorschlag der Republikaner von Präsident Donald Trump für ein neues Coronavirus-Hilfspaket entschieden zurückgewiesen. Die Anführer der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, kritisierten unter anderem das Vorhaben, einen wöchentlichen Zuschlag zum Arbeitslosengeld von bislang 600 Dollar auf 200 Dollar zu senken. "Millionen von Familien" seien derzeit auf diesen Zuschuss angewiesen, "um über die Runden zu kommen". Stattdessen gebe es Steuererleichterungen für "wohlhabende Konzerne" und 2 Milliarden Dollar für eine Renovierung des Hauptquartiers der Bundespolizei FBI. Die Republikaner hätten einen "schwachen, bruchstückhaften Vorschlag" vorgelegt, "der das Leid von Millionen von Arbeitern und Familien in ganz Amerika nur verlängern wird", kritisierten die Demokraten.

Biden will nächste Woche Kandidatin für Amt der Vizepräsidentin auswählen

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will in der kommenden Woche seine Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin auswählen. Er werde seine Wahl in der ersten vollen Augustwoche treffen, kündigte Biden am Dienstag im Gespräch mit Reportern an. Biden hatte schon vor Monaten versprochen, auf eine Frau als Kandidatin an seiner Seite zu setzen.

API-Daten zeigen deutlichen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,8 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Plus von 7,5 Millionen Barrel berichtet worden.

Australische Inflation erstmals seit 1998 negativ

Die Jahresinflation in Australien ist im zweiten Quartal erstmals seit 1998 negativ gewesen. In dem von der Corona-Pandemie geprägten Vierteljahr sorgten vor allem die kostenfreie Kinderbetreuung sowie niedrigere Ölpreise für einen 1,9-prozentigen Preisrückgang zum Vorquartal und von 0,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, so das Australian Bureau of Statistics. Die Jahresrate in den ersten drei Monaten hatte bei plus 2,2 Prozent gelegen.

