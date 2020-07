Continental hat einen sehr leistungsstarken Computer für die Entwicklung von KI-Anwendungen in Frankfurt in Betrieb genommen. Diesen will der Automobilzulieferer zum Beispiel für die Erstellung von Lösungen beim assistierten, automatisierten und autonomen Fahren nutzen. Der neue Hochleistungscomputer besteht aus mehr als 50 vernetzten Nvidia-DGX-Systemen. Die Entwickler an den Standorten von Continental weltweit beziehen aus diesem Computercluster sowohl Rechenleistung als auch Speicherplatz für hochkomplexe und datenintensive Entwicklungen. Dazu zählen insbesondere solche rund um das Thema KI. ...

